Pyro-Attacke auf Wohnhaus : Morddrohungen gegen Manchester-United-Boss Ed Woodward

Manchester Ein Video in den sozialen Netzwerken zeigt, wie vermummte Personen das Haus des Vize-Vorstands von Manchester United mit Feuerwerkskörpern beschießen.

Bislang unbekannte Chaoten haben das Haus von Vize-Vorstand Ed Woodward des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United angegriffen und Morddrohungen ausgesprochen. In einem Video, das in sozialen Medien veröffentlicht wurde, ist eine Gruppe von rund 20 vermummten Personen zu sehen, die Feuerwerkskörper auf Woodwards Anwesen in Cheshire nahe Manchester werfen und dabei „Ed Woodward wird sterben“ grölen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am späten Dienstagabend.