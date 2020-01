Premier League : Leicester festigt Champions-League-Platz - United unterliegt Burnley

Köln Leicester City ist in der englischen Premier League weiter auf Champions-League-Kurs. Die Foxes gewannen am Mittwochabend deutlich gegen West Ham United. Manchester United musste dagegen eine Niederlage einstecken.

Der ehemalige englische Fußball-Meister Leicester City ist in der Premier League weiter auf Kurs Richtung Champions League. Am 24. Spieltag setzte sich die Mannschaft von Teammanager Brendon Rodgers mit 4:1 (2:0) gegen West Ham United durch und belegt in der Tabelle mit 45 Punkten weiterhin den dritten Rang hinter Champions-League-Sieger FC Liverpool (64) und Meister Manchester City (51).