Pyro-Proteste in Premier League : United-Fans stürmen Old Trafford – Spiel gegen Liverpool abgesagt

Update Manchester Am Sonntag stürmen Fans von Manchester United den Rasen des Old Traffords, um gegen die Besitzer des Klubs und deren Super-League-Pläne zu protestieren. Die Polizei muss das Stadion räumen, die Abend-Partie gegen den FC Liverpool wird abgesagt.

The scenes inside Old Trafford today👀 pic.twitter.com/fDG3VKVdsE

Im "Theater der Träume" lagen gold-grüne Rauchschwaden über dem Rasen, als die wütende Fan-Seele kurzzeitig überkochte. Aus der Menge der 200 bis 300 auf dem Platz demonstrierenden Anhänger von Manchester United heraus flog eine Leuchtrakete in Richtung Tribüne, verfehlte aber ihr Ziel. Es war der unrühmliche Höhepunkt eines weitgehend friedlichen Protests gegen die Super League und die Besitzerfamilie um Klubboss Joel Glazer, der das Fußball-Mutterland am Sonntag in Aufruhr versetzte.

Vor dem Duell eigentlich geplanten mit Erzrivale FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp machten bis zu 10.000 Fans erneut ihrem Unmut Luft. 200 bis 300 von ihnen drangen bis ins Old Trafford vor und skandierten dort immer wieder "Glazers raus!". Sie zündeten Rauchtöpfe in den ursprünglichen Klubfarben, schwenkten im Triumph erbeutete Eckfahnen und spielten sogar Fußball auf dem Platz. Ein Kamerateam wurde mit Bier beworfen, etwa ein halbes Dutzend Anhänger schaffte es bis in den Spielertunnel, aber wohl nicht in die Kabinen.