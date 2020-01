FA Cup : Liverpool blamiert sich bei Drittligist Shrewsbury

Köln Jürgen Klopp muss mit dem FC Liverpool im FA Cup im Kampf um den Achtelfinal-Einzug nachsitzen. Ohne zahlreiche Stammspieler gab der Tabellenführer der Premier League beim Drittligisten Shrewsbury Town eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand.

Die „Reds“ mussten sich daher mit einem 2:2 (1:0) zufrieden geben. Der Sieger wird in einem noch nicht terminierten Rückspiel in Liverpool ermittelt.

Curtis Jones (15.) und Donald Love (46.) per Eigentor trafen für den Favoriten, der in der Liga bei einem Spiel weniger 16 Punkte vor Manchester City liegt. Jason Cummings verkürzte fünf Minuten nach seiner Einwechslung per Elfmeter (65.), zehn Minuten später gelang ihm gar der Ausgleich. Liverpool trat unter anderem ohne Mohamed Salah, Roberto Firmino, den angeschlagenen Sadio Mane sowie Trent Alexander-Arnold in der Startformation an.