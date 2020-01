Niederländischen Nationalspieler : Tottenham Hotspur holt Stürmer Steven Bergwijn

London Tottenham Hotspur hat auf die Verletzung von Stürmerstar Harry Kane reagiert. Der niederländischen Angreifer Steven Bergwijn wechselt vom PSV Eindhoven zum Premier-League-Verein.

Trainer José Mourinho hatte zuvor angekündigt, dass die Spurs im Angriff einen Ersatz für Kane suchen. Der englische Nationalspieler war Mitte Januar am Oberschenkel operiert worden und wird erst im April zurückerwartet. Die Spurs treffen am 19. Februar und am 10. März auf den Bundesliga-Tabellenführer Leipzig.