Krefelder Museen : Zuhause-Workshops zu Ausstellungen in KWM und Haus Lange

Krefeld Mit Online-Führungen und virtuellen Mitmach-Angeboten sollen Haus Lange und Kaiser-Wilhelm-Museum präsent bleiben. Mit Schere und Papier geht es in die große Skulpturenausstellung.

Am Mittwoch, 28. April, startet das Programm in der noch frischen Ausstellung „Lehmbruck - Kolbe - Mies van der Rohe. Künstliche Biotope“ im Haus Lange. Um 17 Uhr beginnt eine virtuelle Führung. Daran schließt sich ein Workshop an. Das Angebot läuft am Sonntag, 2. Mai, ab 11 Uhr. Eine virtuelle Kinder-Familien-Führung findet direkt im Anschluss an die Erwachsenen-Führung ab 12 Uhr statt. Der spielerische Rundgang zu den teils überlebensgroßen Figuren von Lehmbruck und Kolbe endet mit einem Workshop-Angebot für zuhause. Papier, Zeichenstifte, etwas Pappe und Kleber sollte bereitliegen.