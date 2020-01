Sieg gegen Leicester : Aston Villa dank spätem Tor im Ligapokal-Finale

Birmingham Aston Villa steht im Finale des englischen Ligapokals. Im Halbfinal-Rückspiel besiegen die Villans den Leicester City dank eines Treffers in der Nachspielzeit.

Premier-League-Aufsteiger Aston Villa steht als erstes Team im Endspiel des Ligapokals. Das Team aus Birmingham gewann am Dienstag das Halbfinal-Rückspiel gegen Leicester City mit 2:1 (1:0) - dank eines Treffers in der Nachspielzeit. Matt Targett (12. Minute) hatte die Gastgeber im Villa Park früh in Führung geschossen. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleichstor für Leicester durch Kelechi Iheanacho (72.) entschied der Ägypter Trezeguet die Partie (90.+3) kurz vor dem Abpfiff.