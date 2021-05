Manchester City gegen Chelsea : Champions-League-Finale vor 16.500 Zuschauern

Frankfurt Das Champions-League-Finale zwischen Manchester City und dem FC Chelsea wird vor einer beachtlichen Kulisse stattfinden. Trotz Corona-Pandemie dürfen 16.500 Fans ins Estadio do Dragao in Porto.

Das Endspiel der Champions League wird in diesem Jahr wieder vor einer beachtlichen Kulisse stattfinden. Wie die Europäische Fußball-Union (Uefa) mitteilte, genehmigten die portugiesischen Behörden für das in Porto angesetzte Duell zwischen den englischen Klubs Manchester City und FC Chelsea 16.500 Zuschauer. Damit wäre das Estadio do Dragao zu einem Drittel ausgelastet.

Die beiden Vereine erhalten jeweils ein Kontingent von 6000 Karten, dazu gingen über die Uefa am Dienstagnachmittag 1700 Tickets in den freien Verkauf. Um tatsächlich am 29. Mai (21 Uhr/Sky und Dazn) zum Endspiel in die Arena zu dürfen, ist allerdings ein Impfnachweis oder ein negativer Coronatest nötig. Für ausländische Fans gelten zudem die in Portugal generell gültigen Einreisebeschränkungen.