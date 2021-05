Trainer huldigt City-Legende : Agüero knackt Rooney-Rekord und rührt Guardiola zu Tränen

Manchester In seinem letzten Heimspiel für Manchester City knackt Sergio Agüero einen Rekord. Er wird den Klub wohl in Richtung FC Barcelona verlassen. Seinen Trainer Pep Guardiola übermannten deswegen bei der Meisterfeier die Emotionen.

"Wir lieben ihn so sehr", schwärmte Guardiola unter Tränen von Agüero, der City in wohl Richtung Spanien verlässt: "Er ist eine besondere Person, für jeden von uns. Er ist so nett. Er hat mir sehr geholfen. Wir können ihn nicht ersetzen." Der 32-Jährige war einfach nur "sehr glücklich".