Noch-Gladbacher zieht es nach England : Josip Drmic hat einen neuen Verein gefunden

Düsseldorf Josip Drmic hat einen neuen Verein gefunden. Der Schweizer wechselt ablösefrei von Borussia Mönchengladbach in die englische Premier League.

We are delighted to announce that striker Josip Drmic is set to join the Club from July 1! 🤝😁 #ncfc Full story ⬇️

Drmic wurde am 8. August 1992 in der Schweiz geboren. Im Februar 2010 hatte er bereits sein erstes Profispiel für den FC Zürich bestritten. Dort schoss er insgesamt 25 Tore in 74 Pflichtspielen. Im Sommer 2013 wechselte er in die Bundesliga zum 1. FC Nürnberg. Sein Bundesliga-Debüt feierte er am ersten Spieltag der Saison 2013/14 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Trotz seiner 17 Saisontore stieg der "Club" am Saisonende ab. Bei der WM 2014 in Brasilien war er dabei und kam auch in allen vier Spielen der Schweizer zum Einsatz. In der Sommerpause wechselte er für eine Ablöse von knapp sieben Millionen Euro zu Bayer Leverkusen. Den Durchbruch als Stammspieler schaffte er allerdings nicht und kam oft nur als Joker zum Einsatz. In 25 Spielen traf er sechsmal.