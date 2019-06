Möglicher Champions-League-Ausschluss : Manchester City zieht vor internationalen Sportgerichtshof

City-Coach Pep Guardiola. Foto: Action Images via Reuters/LEE SMITH

Lausanne Dem englischen Meister Manchester City droht in der kommenden Saison ein Ausschluss aus der Champions League. Dagegen zieht der Klub von Ilkay Gündogan und Leroy Sané nun vor den internationalen Sportgerichtshof CAS.

Diese hatte City Verstöße gegen das Financial Fair Play vorgeworfen und eine offizielle Empfehlung an die rechtsprechende Kammer ausgesprochen - laut New York Times wurde der Ausschluss Manchesters aus dem internationalen Wettbewerb für mindestens eine Saison gefordert.