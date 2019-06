Financial Fair Play : Manchester City will vor dem Sportgerichtshof Strafe verhindern

Manchester City will vor dem Sportgerichtshof Strafe verhindern

Financial Fair Play

Pep Guardiola (2.v.l.) mit seinen Spielern bei Manchester Citys Meisterparade. Foto: Action Images via Reuters/CARL RECINE

Manchester Der englische Fußball-Meister Manchester City schaltet angesichts einer drohenden Strafe durch die Europäische Fußball-Union (Uefa) wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play offenbar den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) ein.

Wie die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch berichtete, will der Club den Vorgang stoppen, wonach der Fall von der Finanzkontrollbehörde der Uefa an die Rechtsprechende Kammer weitergeleitet wurde. Dieses Gremium wäre für ein Strafmaß zuständig.