180 Millionen Ablöse gefordert : Paul Pogba will Manchester United verlassen

Paul Pogba will Manchester United verlassen

Paul Pogba will Manchester United verlassen. Foto: AFP/FRANCK FIFE

Manchester Die Tage von Paul Pogba bei Manchester United scheinen gezählt. Der französische Weltmeister forciert seinen Abgang. United verlangt aber eine hohe Ablöse.

Fußball-Weltmeister Paul Pogba forciert seinen Abschied von Manchester United. "Ich denke, dass es für mich jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, woanders eine neue Herausforderung zu suchen", sagte der 26-Jährige am Rande eines PR-Termins in Tokio. Der Franzose wird mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, wo sein Landsmann Zinedine Zidane Trainer ist und zuletzt von Pogba geschwärmt hatte.