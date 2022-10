Borussias Farke-Vertreter Riemer : „Wollte nie unbedingt Trainer werden“

Mönchengladbach Ab Mittwoch hat zunächst einmal Edmund Riemer das Sagen bei Borussia: Der 37-Jährige vertritt Daniel Farke, der sich nach seinem positiven Coronatest in Isolation befindet. Wie tickt Riemer, der eigentlich ganz andere Pläne hatte und ursprünglich kein Trainer werden wollte?

Im Training ist Edmund Riemer häufig mit der Trillerpfeife um den Hals zu sehen. Er leitet die Übungen und gibt den Borussia-Profis Anweisungen, wie sie diese umsetzen sollen. Während der Bundesliga-Spiele hat Riemer seinen Platz neben Daniel Farke, wodurch er häufig der erste und direkte Ansprechpartner des Gladbacher Cheftrainers ist – es sind die klassischen Aufgaben eines Co-Trainers, die Riemer im Hintergrund erfüllt.

Doch durch Farkes positiven Coronatest steht Riemer plötzlich im Mittelpunkt. Der 37-Jährige wird, sofern er selbst vom Coronavirus verschont bleibt, am Mittwoch mit den Borussen die Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr, Dazn) gegen den 1. FC Köln aufnehmen. Farke, der sich frühestens fünf Tage, nachdem seine häusliche Isolation begonnen hat, freitesten kann, fehlt damit ausgerechnet in den entscheidenden Tagen vor dem Derby. Ob er am Sonntag auf der Bank sitzen kann, wird sich unter Umständen sehr kurzfristig zeigen. Möglicherweise wird Riemer nicht nur das Training leiten, sondern auch im Derby in die Rolle des Interims-Cheftrainers schlüpfen müssen.

Für Riemer wäre das in der Bundesliga eine Premiere, dabei hatte er ursprünglich nie den Plan, um alles in der Welt als Trainer zu arbeiten. Zwar war der Innenverteidiger bereits beim SV Lippstadt unter Farke als Spieler und Co-Trainer tätig, konzentrierte sich allerdings hauptsächlich auf seine Arbeit als Produkt- und Projektingenieur, bis Farke 2015 schließlich die Möglichkeit bekam, die U23 von Borussia Dortmund zu übernehmen – mit Riemer als Co-Trainer.

„Das war ein großer Schritt für mich. Denn um ehrlich zu sein: Ich hatte einen guten, sicheren Job und habe dann zum ersten Mal alles auf den Fußball gesetzt. Es war auch nie so, dass ich unbedingt Trainer werden wollte. Es hatte viel auch mit Daniel zu tun. Ich glaube, mit niemand anderes wäre ich diesen Schritt gegangen“, sagte Riemer im Juli in einem Klub-Interview.

Durch ihre erfolgreiche Arbeit wurde der englische Zweitligist Norwich City auf das Trainerduo aufmerksam, wohin beide gemeinsam zur Saison 2017/18 wechselten. Als der zweite Co-Trainer Farkes nach Braunschweig ging, stieß auch Christopher John zum Trainerteam, der einst ebenfalls unter Farke in Lippstadt gespielt hatte. Der Rest ist bekannt: Mit Norwich stiegen sie erst in die Premier League auf, dann wieder ab, um schließlich wieder den Aufstieg zu feiern.

Über den FK Krasnodar, wo sie Anfang des Jahres ihre Jobs wieder aufgaben, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann, landeten sie schließlich bei Borussia. „Im Trainerteam haben wir immer gemeinsam die Entscheidung getroffen, zu einem Klub zu gehen, wenn wir das Gefühl hatten, dass es passt. Dieses Gefühl haben wir bei Borussia auch. Das Gefühl ist gut“, sagte Riemer.

Nach Christian Peintinger, der Ex-Trainer Adi Hütter im März gegen Hertha BSC und den VfL Bochum coronabedingt vertrat, wäre Riemer der nächste, der als Co-Trainer den Chef geben muss. Dass Farke eng in die Trainings- und Spielvorbereitung eingebunden sein wird, ist logisch – virtuelle Kommunikation macht es möglich. Zudem weiß Riemer, wie Farke tickt und kennt dessen Idee vom Fußball bestens. „Alleine ist es kaum zu schaffen, die eigene Philosophie in den Verein zu tragen. Auch dafür sind wir da, wir unterstützen Daniel dabei, seine Idee in den Verein zu tragen“, sagte Riemer.