2. Bundesliga : Hannover patzt in Osnabrück – Aue bleibt Tabellenführer

Osnabrück/Fürth Aufstiegskandidat Hannover 96 hat in der Zweiten Liga den ersten Rückschlag beim VfL Osnabrück hinnehmen müssen. Der FC Erzgebirge Aue bleibt trotz eines verpassten Sieges gegen Greuther Fürth vorerst Tabellenführer.

Aufstiegskandidat Hannover 96 hat in der Zweiten Liga den ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Eine Woche nach dem Auftakterfolg gegen den Karlsruher SC verlor das Team von Trainer Kenan Kocak am Freitagabend das Niedersachsen-Duell beim VfL Osnabrück mit 1:2 (0:1). Matchwinner für die Gastgeber war vor 3200 Zuschauern Stürmer Christian Santos. Der Neuzugang erzielte beide Treffer (33. Minute/Foulelfmeter, 47.) und bescherte dem neuen Cheftrainer Marco Grote damit ein erfolgreiches Heimdebüt an der Bremer Brücke. Der Anschlusstreffer von Marvin Ducksch kam in der Nachspielzeit zu spät für die Gäste (90.+1).