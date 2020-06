0:3-Auswärtsniederlage : Schlusslicht Dresden bei Hannover ohne Chance

Hannover Zweitliga-Schlusslicht Dynamo Dresden hat auch sein zweites Spiel nach der 14-tägigen Quarantäne verloren. Der Tabellenletzte kassierte am Mittwochabend im Nachholspiel bei Hannover 96 eine 0:3 (0:3)-Niederlage.

Die Luft für Dynamo Dresden in der 2. Fußball-Bundesliga wird immer dünner. Das durch die Corona-Quarantäne gebeutelte Team von Markus Kauczinski verlor am Mittwochabend auch sein zweites Spiel nach dem unfreiwillig verspäteten Restart bei Hannover 96 klar und deutlich mit 0:3 (0:3).

Marvin Ducksch (10.), John Guidetti (17.) und Edgar Prib (45.+1) sorgten für einen ungefährdeten 96-Sieg vor leeren Rängen in der Arena am Maschsee. Mit 39 Punkten dürfte sich die Elf von Kenan Kocak sämtlicher Abstiegssorgen entledigt haben. Die Sachsen dagegen bleiben mit sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz am Tabellenende stehen.