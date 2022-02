Spektakulärer 4:2-Sieg : VfL Bochum blamiert den FC Bayern im Ruhrstadion

Der VfL Bochum feiert einen sensationellen Sieg gegen den FC Bayern. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Bochum Der VfL Bochum hat einen sensationellen Sieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert und den FC Bayern im Ruhrstadion überraschend deutlich mit 4:2 geschlagen.

Welch eine Partie im Ruhrstadion! Aufsteiger VfL Bochum hat am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga den wohl sensationellsten Sieg der gesamten Saison eingefahren und den Rekordmeister FC Bayern blamiert. Die Blau-Weißen gewannen mit 4:2 (4:1) gegen die Mannschaft von Julian Nagelsmann und drehten dabei sogar einen frühen Rückstand. Für die Bochumer war es ein extrem wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Der FC Bayern hingegen verpasste die Chance, zumindest über Nacht den Abstand zu Borussia Dortmund auf zwölf Punkte zu vergrößern.

Robert Lewandowski hatte den FC Bayern nach nur neun Minuten artistisch mit 1:0 in Führung gebracht. Danach drehte der VfL aber auf und nahm den Rekordmeister regelrecht auseinander. Zunächst profitierte Christopher Antwi-Adjej von einem kapitalen Bock von Niklas Süle (14.), der unter der Woche seinen Wechsel zu Borussia Dortmund bekanntgab. Dann leistete sich auch Innenverteidiger Dayot Upamecano einen Aussetzer und spielte den Ball im Strafraum mit der Hand. Zugang Jürgen Locadia verwandelte sicher.

In der Folge funktionierte alles für die Bochumer. Cristian Gamboa traf per Traumtor zum 3:1 (40.) und der auf verrückte Tore spezialisierte Gerrit Holtmann stellte nur vier Minuten später auf 4:1. Sven Ulreich, der für den operierten Manuel Neuer im Bayern-Tor stand, hatte keine Chance.

Vier Gegentore noch vor der Pause, das hat der FC Bayern lange nicht erlebt. Der 1:4-Halbzeitstand am Samstagnachmittag beim VfL Bochum hatte etwas Historisches. Mehr als drei Gegentore in den ersten 45 Minuten hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister nämlich zuletzt am 22. November 1975 kassiert, damals stand es bei Eintracht Frankfurt zur Pause 0:5 – und am Ende 0:6.

Das 1:4 am Samstag in Bochum war der höchste Pausenrückstand der Münchner in der Bundesliga seit dem 10. November 2007 (0:3 beim VfB Stuttgart, Endstand: 1:3). Die Bochumer schossen erstmals seit dem 5:4 (4:0) gegen den VfL Wolfsburg am 4. November 2007 wieder vier Tore in einer Halbzeit.

Nach der Pause zog sich der VfL Bochum aber nicht etwa zurück – er machte weiter Dampf und traf sogar zum vermeintlichen 5:1. Allerdings stand Antwi-Adjej knapp im Abseits.

Der FC Bayern versuchte, die Schmach noch auszumerzen. Lewandowski scheiterte aber zunächst zweimal – zunächst an Innenverteidiger Bella Kotchap und danach an Keeper Michael Esser, der für Manuel Riemann im Tor stand. Riemann wurde positiv auf Corona getestet. In der 75. Minute war der Ball dann aber doch drin. Lewandowski erzielte nach einem Freistoß mit einem Scherenschuss den Anschlusstreffer zum 2:4. Beinahe wäre es aber noch einmal richtig spannend geworden, aber Lewandowski traf mit einem Freistoß nur die Latte.

So blieb es bei der großen Überraschung. Im Hinspiel hatte der VfL Bochum übrigens noch eine derbe Klatsche kassiert und ist in der Allianz Arena mit 0:7 baden gegangen.

