Stuttgart und Heidenheim patzen : Aufstiegs-Schneckenrennen in 2. Liga geht weiter

Stuttgart Die Aufstiegsanwärter in der 2. Bundesliga Stuttgart und Heidenheim patzen am Wochenende. Nutznießer könnte der Hamburger SV sein. Einen Dämpfer im Kampf um den Klassenverbleib kassiert der Karlsruher SC.

Das Aufstiegsrennen in der 2. Fußball-Bundesliga findet im Schneckentempo statt. Am Sonntag kam der Tabellenzweite VfB Stuttgart gegen den VfL Osnabrück nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo läuft dadurch Gefahr, am Montagabend wieder auf Rang drei zurückzufallen. Der Hamburger SV kann dann mit einem Sieg im Nord-Duell gegen Holstein Kiel (20.30 Uhr) wieder am VfB vorbeiziehen. Zudem verpassten es die Schwaben, weiter auf den souveränen Spitzenreiter Arminia Bielefeld aufzuschließen. Die Ostwestfalen patzten bereits am Samstag beim 1:1 (1:1) gegen den 1. FC Nürnberg.