2. Bundesliga kompakt Schalke verpasst enorm wichtigen Auswärtssieg – Osnabrück überrascht Fürth

Düsseldorf · Die Konkurrenz im Tabellenkeller lässt weitestgehend Zähler liegen, aber Schalke 04 kann die Gunst der Stunde nicht nutzen und spielt in Hannover nur remis. Der VfL Osnabrück schöpft derweil neue Hoffnung im Abstiegskampf. Die Sonntagsspiele in der Zweiten Liga in der Zusammenfassung.

07.04.2024 , 15:31 Uhr

Schalkes Paul Seguin (m.) ärgert sich nach seinem Eigentor zum 1:1. Foto: dpa/David Inderlied

Hannover 96 - FC Schalke 04 1:1 (0:1) Schalke 04 hat sich im Abstiegs- und Existenzkampf selbst ein Bein gestellt. Der wankende Traditionsklub führte bei Hannover 96 am Sonntag mit einer starken Leistung lange Zeit verdient, bis Paul Seguin (81.) ein ganz kurioses Kuller-Eigentor zum Endstand von 1:1 unterlief. U17-Weltmeister Assan Ouedraogo (17.) hatte nach einem Sololauf das Schalker Führungstor erzielt, das von 15.000 mitgereisten Fans euphorisch bejubelt wurde. Am Ende stand immerhin der erste Auswärtspunkt des Jahres - die Schalker haben nun zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Das Supertalent Ouedraogo eroberte den Ball auf der rechten Seite, zog nach innen, ließ zwei Gegenspieler stehen und schloss mit einem Schuss ab, der 96-Torhüter Ron-Robert Zieler keine Chance ließ. Der 17-Jährige zeigte, warum er international begehrt ist und zum spärlich gewordenen Tafelsilber der Königsblauen zählt. Simon Terodde (29.) hätte auf seine Vorlage hin sogar auf 2:0 erhöhen können, S04 gab überraschend klar den Ton an. Hannover, mit Hoffnung auf den dritten Tabellenplatz angetreten, enttäuschte vor 49.000 Zuschauern, startete aber nach dem späten Ausgleich noch eine Schluss-Offensive. In den 80 Minuten zuvor hatten die Gastgeber sich keine einzige klare Torchance erspielt. Schalke verteidigte mit großer Leidenschaft, Seguin spitzelte den Ball dann aber bei einem der seltenen 96-Angriffe von der Strafraumgrenze aus am eigenen Torwart vorbei. VfL Osnabrück - SpVgg Greuther Fürth 2:0 (2:0) Schlusslicht VfL Osnabrück hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga ein weiteres Lebenszeichen gesendet. Das Team von Trainer Uwe Koschinat gewann gegen die kriselnde SpVgg Greuther Fürth verdient mit 2:0 (2:0) und hegt nach dem zweiten Sieg in Folge wieder vage Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Zum Relegationsplatz fehlen aber bei sechs ausstehenden Spielen immer noch sechs Punkte. Erik Engelhardt (3.) brachte den VfL früh in Führung. Christian Conteh (21.) legte für den effizienten Gastgeber nach. Für Osnabrück war es auf der Aufholjagd der vierte Sieg aus den vergangenen sechs Spielen. Fürth, das die erste Hälfte verschlief, setzte dagegen seinen Negativlauf fort. Aus den letzten neun Spielen holte die Mannschaft von Alexander Zorniger gerade einmal vier magere Pünktchen. Die Franken, die im Niemandsland der Tabelle liegen, können froh sein, dass sie zuvor zuverlässig gepunktet hatten.

(lonn/SID)