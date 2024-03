Entscheidende Saisonphase bricht an Diesen Vorteil hat Fortuna im Gegensatz zur Aufstiegskonkurrenz

Es gibt eine Aussage, die neun Spieltage vor dem Saisonende die Situation an der Tabellenspitze kaum besser beschreiben könnte. „Die spannendste zweite Liga aller Zeiten“, lautet sie. Die SV Elversberg liegt auf Rang zehn nur sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz, und davor wird es sogar noch enger. Denn die Teams auf den Plätzen drei bis sieben trennen nur drei Punkte. Der Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga wird noch einiges an Spannung mit sich bringen.