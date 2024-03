2. Bundesliga kompakt Schalke vergibt 2:0-Führung, Kiel mit Zittersieg

Schalke 04 hat seinen vierten Heimsieg in Folge verpasst, am Ende aber immerhin einen Punkt gerettet. Die Königsblauen mussten sich gegen den SC Paderborn am 25. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga nach einer 2:0-Führung mit einem 3:3 (1:0) begnügen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nun fünf Punkte. Für Paderborn war es ein Rückschlag im Aufstiegsrennen.