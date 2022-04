Aufstieg wohl kein Thema mehr : April-Fluch des HSV hält an

Hamburg Der April beginnt - und die Aufstiegschancen des Hamburger SV gehen dahin. Die schwarze Serie setzt sich allem Anschein nach auch in diesem Jahr fort. Nach dem 1:2 gegen den SC Paderborn rückt das große Ziel in weite Ferne. Doch auch die Konkurrenten schwächeln.

„Die Entwicklung geht nicht nur in eine Richtung, die kann auch mal stocken“, entschuldigt Trainer Tim Walter sein Team und seufzt: „Das Leben ist kein Wunschkonzert, man muss hart arbeiten.“ Der regelmäßige Einbruch hat weder etwas mit fehlender Kondition noch mangelnder Klasse der Profis zu tun. Geht es im Saisonfinale ans Eingemachte, flattern pünktlich in Hamburg die Nerven.

Das bestreitet Walter vehement. Aus taktischen Gründen will er erst gar keine Psycho-Diskussion aufkommen lassen. Denn die verunsichert das Team noch mehr, wie die Vorjahre zeigten. Deshalb lautet sein Lieblingssatz: „Wir bleiben bei uns.“ Egal, wie die eigenen Spiele enden, egal, was die Konkurrenz macht, egal, wie die Tabelle aussieht: nicht drüber reden, nicht drüber nachdenken, nur bis zum besser platzierten Mitspieler auf dem Rasen gucken.

Das Saisonmuster des HSV kann kein Zufall sein. In den drei Zweitliga-Spieljahren zuvor holte das Team aus den jeweils letzten acht Partien zweimal nur neun der möglichen 24 Punkte, einmal gar nur sechs. Auf eine starke Hinrunde folgte geradezu notorisch der Absturz nach der Winterpause. Die größte Diskrepanz gab es 2018/19: Erster in der Hinrunde mit 37 Punkten, 15. in der Rückrunde mit 19 Zählern.

Abgeschrieben ist der HSV in dieser Saison aber noch nicht. Sollte er das Nachholheimspiel am Dienstag gegen den Vorletzten Aue gewinnen, sind es noch sechs Punkte Differenz auf einen Aufstiegsplatz. Danach könnte die Mannschaft Profiteur einer selten günstigen Konstellation sein: Die Spitzenclubs spielen allesamt noch gegeneinander und klauen sich gegenseitig die Punkte. Nur der HSV nicht. Der hat ausnahmslos Rivalen aus der unteren Tabellenhälfte.

Ein wenig Hoffnung macht dem HSV zudem, dass auch die Spitzenteams schwächeln. So musste sowohl der neue Tabellenführer Werder Bremen (52 Punkte) beim dürftigen 1:1 (0:0) daheim gegen den Abstiegsaspiranten Sandhausen als auch der 1. FC Nürnberg (46) am Sonntag beim 1:3 (0:2) in Heidenheim (45) einen Rückschlag hinnehmen. Einen Tag zuvor hatte auch der bisherige Spitzenreiter FC St. Pauli (51) beim 0:1 (0:0) in Rostock gepatzt. Dagegen nutzte der SV Darmstadt (51) die Gunst der Stunde und verbesserte sich mit einem 3:1 (2:0) über Holstein Kiel auf Rang zwei.