Vom besten Torschützen zum Bankdrücker Aus diesem Grund ist Fortuna-Stürmer Vincent Vermeij derzeit außen vor

Wie es sich anfühlt, ein komplettes Spiel auf der Bank zu verbringen, hatte Vincent Vermeij vermutlich längst vergessen. War der niederländische Angreifer nämlich fit – nur zwei Partien verpasste der 29-Jährige aus gesundheitlichen Gründen –, kam er seit seinem Wechsel zur Fortuna im vergangenen Sommer immer zum Einsatz. Meist von Anfang an, mitunter aber auch als Joker. Doch am vergangenen Freitag erlebte er ein Novum; beim 2:0-Erfolg gegen den Hamburger SV stand Vermeij weder in der Startelf noch kam er im Laufe des Abends auf den Rasen.