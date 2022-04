2. Bundesliga kompakt : HSV verliert den Aufstieg aus den Augen – Darmstadt vorerst Erster

Hamburg Der Hamburger SV muss sich nach einer Heimniederlage gegen Paderborn auf eine weitere Runde in der 2. Bundesliga einstellen. Darmstadt 98 löste die Aufgabe gegen Holstein Kiel dagegen souverän.

Hamburger SV - SC Paderborn 1:2 (0:1)

Dem Hamburger SV geht im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga die Luft aus. Das Team von Trainer Tim Walter unterlag dem SC Paderborn im heimischen Volkspark nach einem bösen Fehlstart 1:2 (0:1) und verliert nach fünf Punktspielen ohne Sieg in Folge das große Ziel aus den Augen. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt schon neun Punkte.

SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel 3:1 (2:0)

Kwasi Okyere Wriedt (49.) gelang das Anschlusstor für die Kieler, doch Braydon Manu (50.) stellte im Gegenzug den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Nach einer Stunde parierte Darmstadts Keeper Marcel Schuhen einen von Alexander Mühling getretenen Foulelfmeter, den der Schlussmann mit einer verunglückten Faustabwehr selbst verursacht hatte.

Aufgrund der besseren Tordifferenz schob sich Darmstadt am bisherigen Spitzenreiter FC St. Pauli vorbei, der am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) bei Hansa Rostock gastiert und wieder den ersten Rang übernehmen kann.

Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga immer noch nicht auf den Erfolgsweg zurückgefunden und konnte selbst 64 Minuten in Überzahl nicht zum Sieg nutzen. Die Niedersachsen kamen gegen Jahn Regensburg über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus und bleiben in Reichweite von Dynamo Dresden auf Relegationsrang 16.