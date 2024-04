Aufstieg futsch, HSV am Boden Hamburg ist nach Kiel-Pleite auf dem Weg zum Zweitliga-Dino

Die Kieler schweben hingegen nach sechs Siegen in Serie ohne Gegentor dem ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte entgegen, doch das A-Wort wollte noch niemand so richtig in den Mund nehmen. Zwei Mal waren sie schon knapp dran, zwei Mal klappte es in der Relegation (2018 und 2021) dann doch nicht. Doch nun soll es endlich was werden mit der ganz großen Party. „Wenn wir weiter solche Leistungen bringen, stehen die Chancen gut“, sagte Kapitän Philipp Sander.