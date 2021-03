Was der Dienstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Ärger mit einem Torpfosten: Frank Mayer 2003. Foto: Benedikt Jerusalem

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Auslaufen beziehungsweise Spielersatztraining steht nach Begegnungen wie der gestern Abend gegen den VfL Bochum auf der Agenda. Schön wird der Tag nach der bitteren 0:3-Niederlage sicher nicht. Die Vorbereitung aufs nächste Punktspiel ist aktuell noch nicht dringend – das steigt wegen der Länderspielwochen erst am Ostersonntag beim SV Darmstadt 98.

So ist es um das Personal bestellt Fast zwei Wochen haben die Düsseldorfer Profis nun Zeit, ihre Blessuren und Wehwehchen auszukurieren. Ob es für Shinta Appelkamp und vor allem Emmanuel Iyoha mit ihren Muskelverletzungen danach schon wieder bessere Aussichten auf ein Comeback gibt, ist zur Stunde noch nicht abzusehen.

Das haben wir heute im Angebot Selbstverständlich widmen wir uns heute noch einmal ausgiebig der bitteren Pleite gegen den VfL Bochum. Gleich heute morgen bringen wir sowohl eine Analyse als auch einen Kommentar zum Spiel und dessen Bedeutung für den Saisonendspurt.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 23. März. Im tristen Oberligajahr 2003 sahen die Fortuna-Fans nach acht Spielen ohne Niederlage scheinbar etwas Licht am Ende des Tunnels, der dunkler kaum sein konnte nach dem Absturz in die Vierklassigkeit und einer alles andere als berauschenden Hinrunde. 3300 Zuschauer, die Treuesten der Treuen, hatten sich zur Partie gegen Borussia Wuppertal am Flinger Broich eingefunden.

Doch die Düsseldorfer ließen an diesem Tag alles, aber auch wirklich alles vermissen. Es hatte teilweise den Eindruck, als sei der Mannschaft der kurzfristige Höhenflug zu Kopf gestiegen. Der Einsatz von Torjäger Frank Mayer (13 Treffer) hatte bis kurz vor Spielbeginn auf der Kippe gestanden, weil er im Training gegen den Torpfosten getreten und sich dabei eine Fußprellung zugezogen hatte. Zudem hatte Sturmpartner Sergii Tytarchuk einen gebrauchten Tag erwischt.

Wo Fortuna mittlerweile sportlich angekommen war, zeigte sich auch darin, dass Mittelfeldspieler Ben Abelski beruflich verhindert war. Er musste zu einem Fortbildungslehrgang und konnte deshalb nicht am Training teilnehmen. Folglich gingen die Wuppertaler Feierabend-Profis nach einer Stunde Spielzeit verdient in Führung. Die Borussia konnte sich sogar einen Platzverweis in der 67. Minute leisten, ohne im Anschluss ins Schwimmen zu geraten. Alle Bemühungen der Düsseldorfer verliefen im Sande, so dass die Bergischen sogar in der 88. Minute noch zu einem zweiten Treffer kamen.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Dienstag bleiben unsere Fortuna-Reporter am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

