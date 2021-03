Was der Sonntag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Felix Klaus. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Frei durften die Profis in der zu Ende gehenden Woche ja schon dreimal machen; also müssen sie jetzt natürlich am Wochenende arbeiten. Allerdings heute nur auf dem Trainingsplatz mit einer Einheit, die das Team auf das wichtige Zweitligaspiel am Montag (20.30 Uhr) gegen den VfL Bochum vorbereiten sollen. Am Mittag ist Cheftrainer Uwe Rösler mit den Medien verabredet. Die Spieltags-PK steht an.

Lesen Sie auch Rückschlag für Fortuna : Türkischer Verband macht Rückzieher bei Karaman

So ist es um das Personal bestellt Für das Bochum-Spiel darf Rösler wieder auf Felix Klaus und Alfredo Morales hoffen, die zurück im Mannschaftstraining sind. Emmanuel Iyoha und Shinta Appelkamp müssen sich mit ihren langwierigen Muskelverletzungen noch gedulden. Dennis Gorka, aktuell vor allem bei der Zwoten im Tor, hat nach seinen Oberschenkelproblemen erstmals wieder trainiert.

Das haben wir heute im Angebot Der Fall Kenan Karaman hat bei Fortuna für ordentlich Aufregung gesorgt. Der Angreifer muss bereits am Montag zur türkischen Nationalmannschaft reisen. Wie konnte es zu diesem Hickhack kommen? Gökhan Gül war einmal eines dieser großen Talente. Und nun? Wir haben uns auf Spurensuche begeben und können einige Antworten zu seiner Zukunft bei Fortuna geben.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 21. März. Zurück ins Jahr 1979, also vor auf den Tag genau 42 Jahren, als der Schweizer Pokalsieger die seinerzeit von Hans-Dieter Tippenhauer trainierte Mannschaft zum Viertelfinal-Rückspiel des Europapokals der Pokalsieger erwartete. Zur Erinnerung: Fortuna hatte den DFB-Pokal seinerzeit gar nicht gewonnen, sich aber dennoch für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Der 1. FC Köln, gegen den die Düsseldorfer das Pokalfinale 0:2 verloren hatten, war auch Deutscher Meister geworden und spielte folglich im Europapokal der Landesmeister, Fortuna rückte bei den Cupsiegern nach.

Im Europacup 1978/79 starteten die Rot-Weißen in Rumänien und räumten Universitatea Craiova mit 4:3 und 1:1 aus dem Feld. In Runde zwei folgten ein 3:0 und 0:2 gegen den FC Aberdeen aus Schottland, ehe sie das Los mit Servette Genf zusammenführte. Das Team aus der französischsprachigen Schweiz hatte im Juni den Landespokal im Wiederholungsspiel (2:2 und dann 1:0) gegen den Grasshopper Club Zürich gewonnen und sich europäisch gegen PAOK Saloniki und AS Nancy durchgesetzt.

Nun also die Runde der letzten acht, in der sich Fortuna gegen die Genfer zunächst mit einem tristen 0:0 vor gerade einmal 9000 Zuschauern im Rheinstadion zufriedengeben musste. Somit war vor dem Rückspiel am Genfer See klar, dass Fortuna ein Sieg oder aufgrund der Auswärtstorregel ein Unentschieden genügen würden, sofern Treffer fielen – und das war bereits nach 150 Sekunden der Fall. Rudi Bommer, damals ein Nachwuchsspieler von gerade 21 Jahren, brachte Fortuna bei Servette in Führung.

In der 80. Minute gelang Claude Andrey der verdiente Ausgleich, und in der Folge hing der Düsseldorfer Erfolg am seidenen Faden. Der „Kicker“ schrieb: „In der Schlussphase spielten sich im Düsseldorfer Strafraum die tollsten Szenen ab, doch mit Geschick und Glück überstanden die Fortunen auch den verzweifelten Schlussangriff von Servette.“

Es blieb nicht zuletzt dank der überragenden Torhüterleistung von Jörg Daniel beim 1:1. Tippenhauers Truppe zog für das Habfinale das Los Banik Ostrau – der Weg nach Basel war bereitet.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Sonntag sind unsere Fortuna-Reporter natürlich für Sie im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

