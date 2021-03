Vor 100. Zweitliga-Spiel : Für Sobottka wäre ein „Rentenvertrag“ bei Fortuna denkbar

Düsseldorf Marcel Sobottka steht kurz davor, Mitglied in einem illustren Kreis zu werden. Der 26-Jährige hat sich wieder als fester Bestandteil des Teams etabliert. Was er noch für Ziele mit Düsseldorf hat und wie er sich seine Zukunft vorstellt.

Marcel Sobottka ist aller Voraussicht nach ab Montaabend Mitglied in einem durchaus elitären Zirkel. Mit dabei sind Jörg Schmadtke. Oder Andreas Lambertz. Julian Schauerte gehört ebenfalls dazu. Alles Fortuna-Profis mit 100 und mehr Einsätzen für den Verein in der Zweiten Liga. Wer noch alles dabei ist? Einfach durch unsere Bilderstrecke klicken. Zu seiner persönlichen Bilanz sagt Sobottka: „Schon eine stattliche Zahl. Bis vor wenigen Tagen war mir gar nicht bewusst, dass ich bei 99 stehe.“

Und deshalb vermeidet er auch ein Feuerwerk an Phrasen. Er ist um Sachlichkeit bemüht, in einem Geschäft, in der viele darum bedacht sind, einfach nur lauter als andere zu brüllen, eine durchaus angenehme Charaktereigenschaft. Sobottka jedenfalls betont, der Mannschaft sei der Ernst der Lage bewusst. Nach einigen Rückschlägen sei man nun optimistisch, wieder zurück in die Spur zu kommen. „Ich freue mich auf die Partie gegen Bochum“, sagt er. „Wir sind bereit für die Partie.“