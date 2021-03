„Gibt keinerlei Toleranz“ : So würde Fortunas Trainer reagieren, wenn einer seiner Spieler rassistisch beleidigt werden würde

Düsseldorf Vor dem Spiel zwischen Fortuna und dem VfL Bochum werden beide Teams während des Aufwärmens ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Uwe Rösler hat noch keine rassistische Anfeindung gegenüber einen seiner Spieler mitbekommen müssen. Wovor der Düsseldorfer Trainer mahnt.

Dass es so etwas wie die „internationalen Wochen gegen Rassismus“ überhaupt geben muss, ist traurig. Umso löblicher ist es, wenn Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, dafür sensibilisieren. Im deutschen Profifußball ist dies an diesem Wochenende der Fall. Und auch Fortuna und der VfL Bochum werden am kommenden Montag ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Beide Teams laufen jeweils mit Aufwärmshirts auf, die mit dem Satz „say no to racism“ bedruckt sind.