Fortunas Danso berichtet : „Auch ich wurde schon rassistisch beleidigt“

Düsseldorf Rassismus im Fußball ist auch 2021 noch immer ein präsentes Thema. Nun berichtet auch Fortunas Spieler Kevin Danso, dass er auf dem Platz schon einmal rassistisch beleidigt wurde. Welche Reaktion darauf er sich künftig wünschen würde.

Das Thema Rassismus ist auch im 21. Jahrhundert (leider) noch immer allgegenwärtig. Daher steht dieser Spieltag in den deutschen Profiligen auch ganz im Zeichen der Anti-Rassismus-Kampagne „Internationale Wochen gegen Rassismus“. Auch Fortuna und der VfL Bochum werden daran teilnehmen und ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Beide Teams laufen vor der Partie am Montag (20.30 Uhr) jeweils mit Aufwärmshirts auf, die mit dem Satz „say no to racism“ bedruckt sind.