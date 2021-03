Was der Montag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Der Bochumer Robert Zulj und Fortunas Adam Bodzek (M.) kämpfen um den Ball. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Heute ist Spieltag! Um 20.30 Uhr empfängt Fortuna den VfL Bochum zum Zweitliga-Topspiel am Montagabend. Wir tickern selbstverständlich auch diese Partie live.

So ist es um das Personal bestellt Für das Bochum-Spiel darf Rösler wieder auf Felix Klaus und Alfredo Morales hoffen, die zurück im Mannschaftstraining sind. Emmanuel Iyoha und Shinta Appelkamp müssen sich mit ihren langwierigen Muskelverletzungen noch gedulden. Dennis Gorka, aktuell vor allem bei der Zwoten im Tor, hat nach seinen Oberschenkelproblemen erstmals wieder trainiert.

Das haben wir heute im Angebot Ex-Trainer Friedhelm Funkel erklärt in seiner Kolumne, worauf es im heutigen Aufstiegsendspiel gegen die Bochumer ankommt. Außerdem schauen wir uns an, was für ein Typ eigentlich Fortunas Angreifer Steffen Meuer ist.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 22. März. Wir reisen zurück ins Jahr 1979. Damals spielte Fortuna im Viertelfinal-Rückspiel des Europapokals der Pokalsieger gegen Servette Genf. Für den Vize-Pokalsieger des Jahres 1978 winkte der Einzug ins Halbfinale. Als Schiedsrichter Wright das Spiel beendete, war die Erleichterung nach 90 Minuten Abwehrschlacht auf Seiten der Flingerer groß. Das Halbfinale war gebucht.

Vor 23.000 Zuschauern legte Servette los wie die Feuerwehr. Nichts war zu sehen von der bekannten Schweizer Gemütlichkeit. Bereits nach wenigen Augenblicken brannte es lichterloh vor dem Gehäuse von Jörg Daniel. Der erste Entlastungsangriff der Fortuna endete mit einem Eckball. Und dieser sollte es in sich haben. Klaus Allofs brachte den Ball auf den kurzen Pfosten, Rudi Bommer übersprang seinen Gegenspieler um Längen und köpfte eiskalt ein. Traumstart! Bereits nach vier Minuten hatte Bommer den so wichtigen Auswärtstreffer für seine Farben erzielt. Ein Unentschieden würde den Schweizer Eidgenossen nicht für ein Weiterkommen reichen, denn bekanntlich griff nun die Auswärtstorregelung. Auch eine mögliche Verlängerung war bereits nach 240 Sekunden vom Tisch.

In der Folge entwickelte sich ein Kampfspiel auf einem aufgeweichten Untergrund. Fortuna verteidigte mit Mann und Maus und kam nur gelegentlich zu Entlastungsangriffen, ohne zählbaren Erfolg. In der 80. Minute dann doch der längst verdiente Ausgleich der Genfer. Fortuna bekam den Ball nicht aus der kritischen Zonen geklärt und der Schuss des Genfers Andrey landete unhaltbar für Daniel in den Maschen des Düsseldorfer Tores.

Auf dem völlig umgepflügten Grün wurde es nun erst recht dramatisch. Fortuna kämpfte, Servette rannte an. Mit Glück, Geschick und einem bestens aufgelegten Jörg Daniel überstanden die Flingerer die restlichen Minuten und konnten den Einzug ins Halbfinale feiern. Der Traum vom Finale rückte damit ein ganzes Stück näher

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Montag sind unsere Fortuna-Reporter natürlich für Sie im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, pab)