0:0 trotz langer Überzahl : Was Thioune in Hannover bei seinen Spielern vermisst hat

Düsseldorf Fortuna ist trotz mehr als 75 Minuten in Überzahl nicht über ein torloses Remis gegen Hannover 96 hinausgekommen. Vor allem ein Attribut ist dem Düsseldorfer Zweitligisten an der Leine abgegangen. Welches das ist. Und was Trainer Daniel Thioune dazu sagt.

Ein Träumer ist Daniel Thioune ganz sicher nicht. Er ist Realist genug, um selbst zu wissen, dass er mit seiner Mannschaft noch sehr viel Arbeit vor sich hat. Neun Spiele ist Fortuna momentan zwar ungeschlagen, eine Steigerung ist deutlich erkennbar. Ab und an gibt es aber auch noch Rückschläge.

Das Spiel gegen Hannover war ein solcher. Eine Überzahl über eine solche Dauer hätten die Düsseldorfer einfach besser ausspielen müssen. Stattdessen konnte man keinerlei Druck entwickeln. Die ideenlosen Angriffe konnte Hannover ziemlich stressfrei wegverteidigen. Fortuna misslang es an diesem Karsamstag völlig, Tempo und Breite in ihr eigenes Spiel zu bekommen.

Und so war die Sorge über einen späten Gegentreffer in der Nachspielzeit durchaus berechtigt, nachdem die 96er einen Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen bekamen. Die breite Brust wurde plötzliche ziemlich schmal. Hätte Fortuna in einer solchen Situation in der Hinrunde wohl tatsächlich noch den Nackenschlag kassiert, blieb sie an der Leine davon aber verschont. Für Thioune dennoch etwas, worüber es zu sprechen gilt. Schließlich will er für den Saison-Endspurt und vor allem vor dem Spiel am kommenden Freitag gegen Dynamo Dresden die Köpfe seiner Spieler maximal freibekommen.

„Mir hat gefehlt, dass die Jungs mal mutig ins direkte Duell mit dem Gegner gehen. Da war die Überzeugung nicht so da. Das nötige Selbstvertrauen hat mir gefehlt,“ sagt Thioune daher. „Anscheinend gibt es für einige Spieler in solchen Momenten noch mehr zu verlieren, als zu gewinnen. Das müssen wir komplett wandeln.“

Dass die Truppe nach den ersten 21 Partien unter Christian Preußer nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzt, ist gleichzeitig recht logisch. Ein gewisses Vertrauen in die eigene Stärke konnte Thioune seinen Spieler zwar bereits wieder reimplantieren, in manchen Momenten zeigt sich aber, dass dieses Vertrauen eben doch noch ziemlich angeknackst ist. Es wieder vollständig herzustellen, wird seine Zeit dauern. „Ich mache lieber aus Mut Fehler als aus Angst. Das müssen wir bei dem einen oder anderen wieder rausholen“, sagt Thioune.