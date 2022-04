0:0 bei Hannover 96 : Fortuna nutzt 75 Minuten Überzahl nicht aus

Hannover Vor der Partie wären die meisten bei Fortuna Düsseldorf wohl mit einem 0:0 bei Hannover 96 zufrieden gewesen. Da die Mannschaft aber 75 Minuten lang in Überzahl agierte, hätte mehr herausspringen müssen. Dennoch könnte die Thioune-Truppe am Freitag den Klassenerhalt perfekt machen.

Abergläubisch sind sie nicht bei Fortuna Düsseldorf. Zumindest nicht diejenigen, die für die Auswahl der Spielkleidung verantwortlich sind. Mit schwarzen Trikots und weißen Hosen hatten sich die Rheinländer in dieser Saison in der zweiten Runde des DFB-Pokals eine 0:3-Niederlage beim Zweitliga-Rivalen Hannover 96 abgeholt – und mit schwarzen Trikots und weißen Hosen liefen sie auch zum Ligaduell am Karsamstag auf.