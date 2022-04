Nach Korb für Fortuna : Wie es Luka Krajnc in Hannover ergeht

Update Düsseldorf Luka Krajnc war bei Fortuna einer der Fanlieblinge der vergangenen Saison. Lange standen die Zeichen für eine Rückkehr nach Düsseldorf gut, doch dann entschied sich der Slowene für einen Wechsel zu Hannover 96. Wie seine Saison bei den Niedersachsen bisher lief.

Luka Krajnc und eine mögliche Rückkehr zur Fortuna im vergangenen Sommer: Es war ein Drama in mehreren Akten. Erst wollte Fortuna nicht – jedenfalls nicht für die aufgerufenen Konditionen. Dann wollten eigentlich beide Parteien, aber der abgebende Verein Frosinone Calcio nicht. Dann wollte Fortuna, aber Krajnc nicht mehr. Denn dann wollte auch Hannover 96. Und so endete diese Transfer-Odyssee Ende August 2021 recht abrupt.

„Die Verantwortlichen haben mir den Weg aufgezeigt, den Hannover 96 gehen möchte. Der Klub steht am Beginn einer Entwicklung, die in den kommenden Jahren gemacht werden soll“, wurde Krajnc in der offiziellen Mitteilung des Vereins zitiert. „Dabei möchte ich mich gerne einbringen. Ich hatte andere Optionen, habe mich aber bewusst für Hannover 96 entschieden.“

Noch wenige Tage zuvor hatte er selbst mächtig die Werbetrommel gerührt und erklärt, wie gerne er doch wieder in Düsseldorf spielen würde. Die Halbwertzeit dieser Aussage hielt sich indes in überschaubaren Grenzen. Fortuna ging daraufhin ohne einen Innenverteidiger, der einen starken linken Fuß vorzuweisen hatte, in die Saison. Die Verantwortlichen korrigierten diesen Fehler etwas spät und holten erst im Januar Jordy de Wijs an den Rhein.

Doch wie schlägt sich Krajnc an der Leine? Klare Antwort: geht so. 17 Pflichtspiele hat der Slowene in dieser Saison bislang für Hannover bestritten, in lediglich neun Partien stand er in der Startelf. Zuletzt fiel er wegen einer Corona-Infektion aus. Im vergangenen Ligaspiel gegen Erzgebirge Aue kam er aber wieder zumindest zu einem Kurzeinsatz.

Gegen Fortuna hat er bisher aber eine vorzeigbare Bilanz: Zwei Spiele bestritten die Niedersachsen in dieser Saison schon gegen Düsseldorf. Im Pokal setzte sich 96 souverän mit 3:0 durch. Und in der Liga konnte man sich durch einen Treffer in der Nachspielzeit zumindest einen Zähler in der Stockumer Arena sichern. Krajnc stand in dieser Begegnung über die volle Distanz auf dem Feld.

Am Karsamstag ab 13.30 Uhr folgt also ein erneutes Wiedersehen mit seinen ehemaligen Teamkollegen. Beide Vereine könnten mit einem Sieg einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Auch Krajnc dürfte sich wünschen, in der kommenden Zweitliga-Saison erneut auf Fortuna zu treffen.

