His-Törchen – die etwas andere Gegnervorschau : Darum ist ein Treffer für Fortuna noch wichtiger als sonst

Serie Hannover/Düsseldorf Die Auswärtsbilanz der Düsseldorfer beim Samstag-Gastgeber Hannover liest sich wie eine Achterbahnfahrt. Doch es gibt auch ein ganz besonderes Highlight und einen interessanten Aspekt in der Statistik. Welcher das ist und was im Hinspiel passierte.

Der Spurt von Daniel Thioune, der großartigste, seit Norbert Meier 2011 gegen Dynamo Dresden (2:1) im Spielerpulk versank – er zeigt, dass Fortuna Düsseldorf zurück im Leben ist. Fußball lebt von Emotionen, und die hat der neue Coach eindrucksvoll wiederbelebt. Am Karsamstag (13.30 Uhr) lässt der Trainer seine Löwen erneut von der Leine, diesmal um endlich auch auswärts dreifach zu punkten.

Apropos Leine. Das Gastspiel führt Fortuna zu Hannover 96. Der Traditionsverein aus der niedersächsischen Landeshauptstadt hat, ebenso wie Fortuna, auch schon bessere Tage erlebt. Der DFB-Pokalsieger von 1992 feierte schließlich auch schon zwei Deutsche Meisterschaften (1938 und 1954) und kennt damit auch die Sonnenseite des Fußballs.

Das Hinspiel ...brachte einen fast schon chronischen Schmerz mit sich – den späten Ausgleich.Fortuna kam sehr gut in die Partie und ging bereits nach fünf Minuten in Führung. Ex-Fortune Luca Krajnc ließ Christoph Klarer ungedeckt, und der Österreicher bedankte sich mit einem plazierten Kopfball zum 1:0.

Nach zwölf Minuten wurde es mucksmäuschenstill in der Arena. Die 22.398 Zuschauer mussten mit ansehen, wie Andre Hoffmann nach einem Kopfballduell regungslos am Boden liegen blieb. Nach minutenlanger Behandlung wurde der Abwehrhühne mit Verdacht auf eine Halswirbelfraktur in die Uni-Klinik eingeliefert. Erst Tage später kam die Entwarnung, dass es sich „lediglich“ um ein Halswirbelsäulen-Trauma und eine Gehirnerschütterung handelte.

Fortuna verdaute die Schocksituation erstaunlich gut und erarbeitete sich zahlreiche Torchancen im Laufe der Partie, während Hannover 96 herzlich wenig zu einem Fußballfest beitrug. Doch es kam, wie es kommen musste. In der zweiten Minute der Nachspielzeit verteidigte Fortuna nicht energisch genug, und der Hannoveraner Florent Muslija setzte aus gut 20 Metern zum Traumtor an – 1:1.

Die Auswärtsbilanz …liest sich wie eine Achterbahnfahrt. In 22 Auftritten bei Hannover 96 mussten die Rot-Weißen 47 faule Eier aus ihrem Nest sammeln, während sie selber lediglich 26 Mal Grund zum Jubeln hatten. Trotz des schlechten Torverhältnisses konnten die Düsseldorfer aber neunmal an der Leine siegen.

Angefangen hat der Vergleich 1935 mit einem Freundschaftsspiel. Fortuna behielt mit 5:4 die Oberhand und wechselte sich mit dem Gastgeber in den folgenden fünf Partien stets als Sieger ab. Erst 1966 kam es zum ersten Pflichtspiel. Vor 35.000 Zuschauern sicherte Jürgen Koch Fortuna mit zwei Treffern die Punkte. Die folgenden Duelle setzten die Berg- und Talfahrt der Rot-Weißen fort. Zwischen 1972 (0:5) und 1998 (2:0) gab es in den beiden oberen Ligen acht Partien, mit vier Niederlagen, einem Unentschieden und drei Gästeerfolgen.

War es bis 1998 ein wechselndes Vergnügen in Hannover zu gastieren, so wurde es in den vergangenen 24 Jahren zur Qual. Es gab bittere Klatschen im DFB-Pokal (0:3 und 1:6) zu beklagen, und auch im Meisterschaftsbetrieb hagelte es in schöner Regelmäßigkeit meist deftige Schlappen. Die einzige Ausnahme in diesem Zeitraum, brachte Fortunas Darbietung 2018 – zwei Tage vor Heiligabend.

Das Spiel der Spiele: Der Experten-Olymp hatte sich bereits vor Saisonbeginn festgelegt – Fortuna Düsseldorf war Abstiegskandidat Nummer eins der Bundesliga-Saison 2018/19. Und lange Zeit taten die Flingerner alles dafür, diese Aussagen zu unterfüttern. Bis zu jener magischen Vorweihnachtswoche.

Fortuna startete mit lediglich neun Zählern und als Tabellenletzter in eine englische Woche und beendete diese als Vierzehnter mit 18 Punkten und sieben Zählern Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Den Abschluss der perfekten Woche feierten die Düsseldorfer in Hannover. Dabei zeigte Fortuna, dass sie auch Nachspielzeit kann. Bei 90.+2 zog Kapitän Oliver Fink mit letzter Kraft aus 18 Metern ab, und der Ball trudelte zum glücklichen, aber verdienten 1:0-Siegtreffer ins Tor. Der Rest der märchenhaften Saison dürfte vielen Fans noch in guter Erinnerung sein.