100. Spiel in der Zweiten Liga : Iyoha zeigt bei seinem Jubiläum viel Schatten

Düsseldorf Emmanuel Iyoha absolvierte am Samstag in Hannover sein 100. Zweitligaspiel. Der Düsseldorfer Angreifer war nach Schlusspfiff dennoch sichtlich enttäuscht. Was der 24-Jährige zu bemängeln hatte. Und wie er das Duell mit Dynamo Dresden am kommenden Freitag einschätzt.

Emmanuel Iyoha durfte sich nach dem 0:0 in Hannover zumindest über eine persönliche Marke freuen. Denn der gebürtige Düsseldorfer absolvierte an diesem Karsamstag sein 100. Spiel in der Zweiten Liga. Für einen Spieler in seinem Alter (24) ein durchaus beachtliches Jubiläum. „Das ist ein schöner Nebenaspekt. Darüber freue ich mich natürlich. Aber die Enttäuschung über das 0:0 überwiegt“, erklärte der Angreifer nach der Partie.

Für Iyoha selbst war es ein Spiel mit ziemlich viel Schatten. Ihm geht es weiterhin noch komplett ab, so etwas Ähnliches wie Torgefahr auszustrahlen. Iyoha arbeitet viel, ist ein echter Teamplayer. Gefährlich vor das gegnerische Tor kommt er aber noch viel zu selten. Und so diente er auch etwas sinnbildlich für den recht unglücklichen Auftritt der Fortuna.

„Wir sind mit großen Erwartungen hierhergekommen. Die frühe Rote Karte in der ersten Halbzeit sollte einem eigentlich neue Möglichkeiten geben – wir haben uns aber das gesamte Spiel über schwergetan“, erklärte Iyoha anschließend. „Hannover hat es gut gemacht. Sie standen in Unterzahl kompakt und tief und haben nicht viel zugelassen. Man muss aber auch so ehrlich sein und sagen, dass uns nicht viel eingefallen ist. Wir haben es nicht sauber zu Ende gespielt. Wir hatten zwar viel Ballbesitz, doch die letzte Idee hat nicht gezündet. Da waren wir schlampig und hätten unsere Überzahl besser ausnutzen müssen.“

