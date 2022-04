„Fühlt sich nicht so gut an“ : Fortuna zeigt sich nach Nullnummer in Hannover enttäuscht

Foto: dpa/Daniel Reinhardt 17 Bilder Das sagen die Fortunen zum Remis in Hannover

Hannover Fortuna ist trotz langer Überzahl nicht über ein torloses Remis in Hannover hinausgekommen. Dementsprechend unzufrieden zeigten sich die Düsseldorfer nach Abpfiff. Was Trainer Daniel Thioune zu der Nullnummer sagt. Und was er am Spiel seiner Mannschaft zu kritisieren hatte.

Nach dem Spiel in Hannover zeigten sich die Fortunen alles andere als zufrieden. Hätten sie vor der Partie ein 0:0 gegen den direkten Tabellennachbarn wohl noch unterschrieben, war ihnen nun die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Schließlich spielten die Düsseldorfer mehr als 75 Minuten lang in Überzahl.

In der 16. Minute ereignete sich bereits die Szene, die das gesamte Spiel nachhaltig beeinflussen sollte. Der Hannoveraner Niklas Hult holte Fortunas Rouwen Hennings von den Beinen. So weit, so unspektakulär. Der Schwede war dabei allerdings der letzte Mann vor Keeper Ron-Robert Zieler. Und so entschied Schiedsrichter Tobias Stieler folgerichtig auf Notbremse. Die Folge: Hult musste nach einer guten Viertelstunde das Spielfeld schon wieder verlassen. Rote Karte!

Wer Fortuna nun auf der Siegerstraße wähnte, sah sich anschließend getäuscht. Die Elf von Trainer Daniel Thioune schaffte es auf Strecke nicht im Ansatz, Tempo in ihre Aktionen zu bekommen. Viele Spieler verschleppten das Spiel immer wieder. So konnten keine Lücken in eine sattelfeste 96-Defensive gerissen werden. „Wir hatten Kontrolle, haben uns aber nicht viel einfallen lassen“, analysierte daher auch Thioune nach der Partie. „Wir haben aus unserem Ballbesitzspiel gar nichts kreiert, auch wenn wir immer wieder Anpassungen vorgenommen haben und alles an offensiven Spielern auf den Platz gebracht haben.“

Foto: dpa/Daniel Reinhardt 41 Bilder Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben

Und so war auch das torlose Remis am Ende das verdiente Ergebnis. Das Positive: Durch den Punkt haben die Düsseldorfer Dynamo Dresden auf Rang 16 weiterhin auf Distanz gehalten. Am kommenden Freitag kann Fortuna mit einem Sieg gegen die Sachsen den Klassenerhalt endgültig perfekt machen.