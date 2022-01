Im Vergleich zu seinen Vorgängern : So schlecht ist Preußers Punkteschnitt mit Fortuna wirklich

So schlecht ist Preußers Punkteschnitt mit Fortuna wirklich

Düsseldorf Für Christian Preußer sind es entscheidende Tage in Düsseldorf. Nur noch Siege können ihm eine längere Zukunft als Fortuna-Trainer bescheren. Sein derzeitiger Punkteschnitt ist unterirdisch. Wo er im internen Trainer-Ranking des Klubs liegt und wer eine noch schlechtere Bilanz hat.

Und das, obwohl die bisherige Saison einem einzigen Desaster gleichkommt. Schließlich sind die Düsseldorfer mit völlig anderen Ambitionen in die laufende Zweitliga-Saison gestartet. Übrig ist davon nicht mehr viel: Schnellstmöglich 40 Punkte sammeln, lautet ein neues Ziel. Doch selbst das wird mit Blick auf den derzeitigen Punktestand kein Kinderspiel.

Bleibt die Frage: Ist Fortunas Punkteschnitt unter Preußer im Vergleich zu vergangenen Jahren wirklich so schlecht, wie er gemacht wird? Die klare Antwort: Ja, ist er. Unter dem 38-Jährigen sammelten die Rheinländer in der Liga exakt einen Zähler pro Spiel. Damit ist Preußer mit Fortuna genauso schwach unterwegs wie zu seiner Zeit bei Rot-Weiß Erfurt in der Dritten Liga. Bei der Reserve des SC Freiburg sammelte er noch starke 1,9 Punkte pro Partie.