Studie zu Hass, Häme und Spott : So übel wird Fortuna im Netz beleidigt

Düsseldorf Es ist mittlerweile zu einem traurigen Volkssport geworden, dass im Netz fast ohne Hemmungen beleidigt und gepöbelt wird. In einer Studie wurde nun untersucht, welche Fußballklubs der 1. und 2. Liga besonders oft Zielscheibe von Anfeindungen geworden sind. Auf diesem Platz rangiert Fortuna.

Das Info-Portal „Kelbet“ hat im Zeitraum von Oktober 2016 bis Oktober 2021 rund eine Million Tweets analysiert. Dabei wurden ausschließlich Posts erfasst, in welchen die Profi-Vereine der Bundesligen verlinkt waren. Anschließend wurden die Beiträge auf verschiedene Schlagworte hin untersucht. Das Ergebnis: Der 1. FC Köln wird am häufigsten auf Twitter von allen Erstligisten beleidigt.

Eine Klasse tiefer wird das Klassement von Dynamo Dresden angeführt. Mit 6,6 Prozent ist die Quote an negativen Bemerkungen über Dynamo Dresden rund 0,4 Prozent höher als beim 1. FC Köln. Auf dem zweiten Rang folgt im Hamburger SV ein weiterer Traditionsverein, der in sechs Prozent aller Tweets beschimpft wird. Hinter den Hamburgern sortieren sich der 1. FC Nürnberg und Werder Bremen ein, die eine Quote von 5,9 beziehungsweise 5,4 Prozent aufweisen.