Fortunas Trainer nach Sieg im Testspiel : Was Preußer gegen Bochum besonders gut fand

Düsseldorf Auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel war – Fortuna hat endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern dürfen. Trainer Christian Preußer war dementsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Spieler. Was ihm am eigenen Spiel gefallen hat. Und welcher Spieler ihm besonders imponiert hat.

Ein Spiel gewinnen. Schöne Kombinationen zeigen. Tore schießen. Zu Null spielen. Allesamt Dinge, die Fortuna in den vergangenen Wochen und Monaten ziemlich konstant abhanden gekommen waren. Im Testspiel gegen den VfL Bochum sollten die Düsseldorfer endlich wieder mit einem Erfolgserlebnis aus der Partie gehen.

Richtig, am Ende war es nur ein Testkick. Der Bundesligist trat zudem mit einer besseren Reservemannschaft an. Und dennoch war es für Fortuna ein Aufeinandertreffen, aus dem man durchaus etwas Mut schöpfen kann. „Es zeigt sich, dass wir in den vergangenen Tagen sehr viel Wert auf die Defensive gelegt haben“, befindet Trainer Christian Preußer. „Wir waren sehr auf Kompaktheit und Ordnung im eigenen Spiel aus.“