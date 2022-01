Perspektive in der Corona-Pandemie : Fortuna fordert von Politik Öffnung der Stadien

Foto: Frederic Scheidemann 38 Bilder So gut werden Fortunas Heimspiele besucht

Düsseldorf Die Politik ringt um den weiteren Weg in der Corona-Pandemie. Während in Bayern schon bald wieder bis zu 10.000 Fans in die Stadien dürfen, sind bislang in NRW nicht mehr als 750 zugelassen. Was sich Fortunas Vorstandschef Thomas Röttgermann erhofft. Was er von der Politik fordert.