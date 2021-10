Die ersten neun Spiele : So lief der Start unter Preußers Vorgängern bei Fortuna

So lief der Start unter Preußers Vorgängern bei Fortuna

Düsseldorf Zur Stunde wird viel darüber diskutiert, wie viel die elf Punkte und 13:15 Tore eigentlich wert sind, die Fortuna in den ersten neun Spielen unter Trainer Christian Preußer erreichte. Wir haben einmal einen Vergleich angestellt, unter allen Fortuna-Trainern im dritten Jahrtausend.

Was würden Sie schätzen – ohne groß zu überlegen, versteht sich, oder gar schnell nachzuzählen: Wie viele Cheftrainer haben seit Beginn des dritten Jahrtausends für Fortuna gearbeitet? Wir schärfen die Frage noch einmal ein bisschen nach: Gemeint ist die Zeit ab dem 1. Januar 2001, da das Jahr 2000 ja logischerweise noch zum zweiten Jahrtausend gehörte. Und wir rechnen nicht mit, wenn ein Co-Trainer wie Peter Hermann oder ein Manager wie Wolf Werner einmal für ein oder zwei Partien die Mannschaft betreute.

Elf Punkte und 13:15 Tore sind es bis jetzt geworden, was für den zwölften Tabellenplatz in der Zweiten Bundesliga genügt. Und für die Ansprüche eines ambitionierten Traditionsklubs wie Fortuna Düsseldorf ist das natürlich beileibe nicht ausreichend. Auch Preußer selbst ist mit der bisherigen Ausbeute nicht zufrieden, wie er in einem Gespräch einräumte, zu dem er die Düsseldorfer Medienvertreter eingeladen hatte.