Fortunas Trainer nach Remis in Regensburg : „Es waren insgesamt zwei verlorene Punkte“

Düsseldorf Nach dem torlosen Remis in Regensburg waren sich die Fortunen noch nicht im Klaren darüber, ob man nun zufrieden oder unzufrieden mit dem Punkt sein soll. Was Trainer Daniel Thioune sagt und wie er den Bruch im Spiel erklärt.

Richtig einzuordnen, wusste unmittelbar nach Abpfiff das Resultat der Fortuna in Regensburg noch niemand so wirklich. Schließlich waren die vorangegangenen 45 Minuten alles andere als ein Fußball-Leckerbissen. Beide Teams neutralisierten sich auf sehr schwachem Niveau.

Sollte man aufseiten der Fortuna jetzt also zufrieden damit sein, im dritten Spiel in Folge nicht verloren zu haben? Oder trauert man vielmehr den vergebenen hochkarätigen Chancen nach, die die Düsseldorfer in der ersten Hälfte in Serie verballerten? „Kurz nach dem Spiel war die Enttäuschung schon groß darüber, dass wir nicht gewonnen haben“, befand Marcel Sobottka. „Mit ein bisschen Abstand ist das 0:0 in Regensburg aber in Ordnung. Der Blick geht nun nach vorne.“

Unrecht hat Fortunas Interimskapitän damit sicher nicht. Schließlich hat der angeschlagene Zweitligist in den vergangenen drei Spielen unter Neu-Trainer Daniel Thioune starke sieben Zähler sammeln können. Der Plan: Diese Ausbeute soll im kommenden Heimspiel gegen Ingolstadt mit einem Sieg so richtig vergoldet werden.

Ein anderer Fakt stimmte den Trainer anschließend einigermaßen versöhnlich. „Wir fahren mit dem guten Gefühl nach Hause, endlich wieder zu Null gespielt zu haben“, sagte er. „Wir wissen, wo wir herkommen, und mit dem Weg und der Defensivleistung bin ich einverstanden.“

Womit wir zu der Sache kommen, mit der er ganz und gar nicht einverstanden gewesen sein dürfte: der eigenen Chancenverwertung. In der ersten Hälfte hätte seine Mannschaft den Sack in Regensburg früh zumachen können. Doch man vergab reihenweise die besten Gelegenheiten, in Führung zu gehen. „Wir haben in der ersten Halbzeit eine Menge liegen gelassen, was uns auf die Siegerstraße hätte bringen können. Das müssen wir uns vorwerfen lassen“, analysiert er.

