Nullnummer in Regensburg : Darum reichte es für Fortuna nur zu einem Punkt

Foto: dpa/Armin Weigel 40 Bilder Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben

Analyse Düsseldorf Daniel Thioune bleibt mit Fortuna weiterhin ungeschlagen. Doch beim Gastauftritt in Regensburg wäre für die Düsseldorfer deutlich mehr drin gewesen als ein torloses Remis. Warum es am Ende aber nicht zum dritten Sieg in Serie reichte.