Covid-19-Fall : Warum Hoffmanns Erkrankung ein schwerer Schlag für Fortuna ist

Düsseldorf Der erfahrene Innenverteidiger ist an Covid-19 erkrankt und wird im nächsten Spiel beim Hamburger SV fehlen. Dabei hatte er gerade erst die Defensive etwas stabilisiert. Welche Änderungen Trainer Christian Preußer plant und welche Tücken es bei seinen Lösungs-Ideen gibt.

Erst kürzlich war Hoffmann schließlich nach einer langwierigen Fußverletzung in den regulären Betrieb zurückgekehrt und hatte der wackligen Düsseldorfer Defensive mehr Stabilität verliehen. „Es stimmt natürlich, Hoffi hat uns mehr Struktur in der Defensive gegeben“, sagt Preußer im Rahmen einer Zwischenbilanz mit Medienvertretern. „Da verlieren wir jetzt Qualität, ganz klar. Wir haben durch ihn mehr Kopfballduelle gewonnen, weniger Gegentore bekommen. Er ist eben ein erfahrener Spieler, und das ist auch die Erwartungshaltung, die wir an ihn haben. Aber ich kann die Faktenlage nicht ändern, und genau so gehen wir das jetzt auch an. “