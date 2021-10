Corona-Hotspot, Skandal und Trainer-Aus : Warum Fortuna trotzdem gegen Espelkamp testet

Düsseldorf Es ist nicht überraschend, dass mitten in der Länderspielpause ein Testspiel angesetzt wird. Dass der Kontrahent allerdings aus der Verbandsliga kommt und man dafür eine Fahrdauer von insgesamt mehr als sechs Stunden in Kauf nimmt, ist durchaus erklärungsbedürftig. Was hinter der Tour steckt.