Während Fortuna noch zögert : Diese Bundesligisten sind heiß auf Sobottka

Düsseldorf Die Vertragsverlängerung von Marcel Sobottka bei Fortuna schein bereits beschlossene Sache zu sein. Doch nun könnte noch einmal Bewegung in die Verhandlungen kommen. Denn zwei Bundesligisten zeigen Interesse an einem ablösefreien Transfer. Um welche Klubs es geht und was Klaus Allofs zu der Personalie sagt.