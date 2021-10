6:0 gegen Sechstligisten : Fortuna siegt glanzlos in Espelkamp

Fortuna siegt glanzlos in Espelkamp

Düsseldorf Fortuna hat das Testspiel bei Preußen Espelkamp souverän gewonnen. Gegen den Sechstligisten setzte sich die Elf von Trainer Christian Preußer mit 6:0 durch. Kristoffer Peterson und Jakub Piotrowski konnten überzeugen.

Vollkommen glatt wollte es für Fortuna auch nicht beim Testspiel gegen den Sechstligisten Preußen Espelkamp laufen. Bereits im Vorfeld der Partie stockte es bei den Düsseldorfern – allerdings auf der Autobahn. So wirklich wollte es auf der Fahrt ins nordöstliche Nordrhein-Westfalen nicht vorwärts gehen, was dazu führte, dass die Begegnung erst 20 Minuten später angepfiffen werden konnte.

Espelkamp hatte in diesen Tagen indes traurige Berühmtheit erlangt, weil der Inzidenzwert auf mehr als 700 geklettert war. Doch die Verträge zwischen der Gauselmann-Gruppe, zu der auch die Marke „Merkur“ gehört, und Fortuna ließen offenbar keinen Handlungsspielraum für eine Absage. Der Namenssponsor der Arena in Stockum hatte sich unter anderem zusichern lassen, dass der Zweitligist zu einem Freundschaftsspiel am Stammsitz des Unternehmens antreten musste.