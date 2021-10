Spieler der 1950er-Jahre : Fortuna trauert um Günter Sehl

Düsseldorf Er war der älteste noch lebende Fortuna-Spieler, aber nun ist Günter Sehl im Alter von 86 Jahren gestorben. Warum er eigentlich gar kein Fußballer werden wollte und was seine Familie ansonsten noch mit dem Verein verbindet.

Der Name Sehl ist mit der Fortuna eng verbunden. Dabei ist die Anzahl der Spiele, die Günter Sehl in der ersten Mannschaft des Düsseldorfer Traditionsvereins absolvierte, eher überschaubar. Zwölf Partien waren es letztlich nur in der Oberliga West, Mitte der 1950er-Jahre. Und doch war Sehl weit mehr als nur ein Reservist bei Fortuna, der mal eben gelegentlich zum Einsatz kam, er hatte sich dem Verein auf besondere Weise verschrieben. Wie seine Familie nun mitteilte, ist er Ende September im Alter von 86 Jahren gestorben.

Was Günter Sehl am meisten auszeichnete, war sein enormes Engagement. So machte er zwar nicht viele Spiele in der Oberliga, aber er war eine treibende Kraft beim Aufbau und Zusammenhalt der zweiten und auch der dritten Mannschaft, die Fortuna in jenen Jahren tatsächlich unterhielt.