Ein Jahr Geisterspiele : Diese Düsseldorfer Profis haben erst einmal vor Fortuna-Fans gespielt

Düsseldorf Seit einem knappen Jahr stehen im deutschen Profifußball Geisterspiele auf der Tagesordnung. Das führt dazu, dass der Großteil der Fortuna-Mannschaft erst ein einziges Mal vor Düsseldorfer Fans gespielt hat. Wann das war und welche Spieler betroffen sind.

Diese Partie vor zumindest ein paar Tausend Fans sollte bis heute die letzte bleiben. Seitdem hat die Corona-Pandemie wieder so große Inzidenzzahlen geliefert, dass an ein Fußballspiel vor Zuschauern nicht zu denken war. Was auch automatisch dazu führt, dass viele Fortuna-Profis nur dieses eine Mal überhaupt vor Düsseldorfer Fans auf dem Feld standen. Von einer vollen Arena ganz zu schweigen.

Auch deshalb überlegten sich die Spieler in der vergangenen Woche eine besondere Aktion. Sie drehten – quasi als Ode an die Fans – ein Video. Beginnend von „75 olé“ wird bis „94 olé“ hochgezählt. Nur der eigentliche Fan-Slogan „95 olé“ fehlt. Denn diesen müssten ja die Fans singen. Anschließend richtete Kapitän Adam Bodzek noch einige Worte an die Fans: „Mit diesem Video wollen wir euch zeigen, wie sehr wir euch vermissen. Alles, was den Fußball ausmacht, ist momentan nicht da“, sagt er. „Deshalb freuen wir uns sehr darauf, euch bald wieder im Stadion begrüßen zu dürfen. Ihr fehlt uns! Eure Leidenschaft, eure Energie und eure Lautstärke. Wir freuen uns auf den Tag X.“